Патриарх Кирилл пожелал Божьей помощи Трампу

Патриарх Кирилл поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, пожелал ему Божьей помощи, крепости сил и успехов, сообщает Meduza.

«Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на перемены в сферах внутренней политики и международных отношений», – говорится в заявлении главы РПЦ.

По словам Патриарха, США играют важную роль в решении проблем, с которыми сталкивается весь мир. «Противостоять экстремизму и терроризму, отстаивать фундаментальные ценности высоких нравственных идеалов, лежащих в основе прав и достоинства человека, можно лишь общими усилиями», – заявил Патриарх.

Победу Трампа также прокомментировали в Ватикане. Кардинал Пьетро Паролин заявил, что католическая церковь уважает выбор американского народа и поздравляет Трампа. Кардинал пообещал молиться за то, чтобы «Господь просветил его и укрепил в служении родине».