Богослужения из старейшей церкви Лондона теперь можно увидеть онлайн

В минувшие выходные прихожане лондонской церкви Всех Святых у Тауэра (англ. Church of All Hallows by the Tower), которые по тем или иным причинам не могли посетить богослужение, а также пользователи интернета имели возможность увидеть прямую трансляцию прошедшей там воскресной службы во Всемирной сети, сообщает «Сибирская католическая газета» со ссылкой на Christiantoday.com.

Литургию в церкви возглавил епископ Лондонский Ричард Шартр (Richard Chartres), которого называют одним из самых традиционалистских англиканских епископов.

Одной из главных целей, ради которых была организована онлайн-трансляция, руководство прихода называет возможность виртуального участия в богослужении для тех верующих англикан, которые по каким-либо причинам не смогли присутствовать в храме.

Издание приводит слова старейшей прихожанки церкви, 100-летней Джесси Морган (Jessie Morgan), которая была старостой прихода Всех Святых с конца 1920-х годов. Женщина засвидетельствовала, что она поражена новыми технологиями, которые можно использовать в церкви.

По словам Дж. Морган, она надеется, что эти технологии позволят большему количеству людей обрести связь с тем местом, которое сыграло центральную роль в ее становлении как христианки и во всей ее жизни.

Потоковые трансляции богослужения их церкви Всех Святых у Тауэра является частью проекта “Capital 2020” — епархиальной программы поиска и разработки новых и эффективных способов служения.

Жертвователями в фонд реализации этой программы стали одна из местных гостиниц, гостиничная сеть “CitizenM” и банк “Société Générale”. В целях поиска средств для воплощения проекта викарий церкви Бертран Оливье (Bertrand Olivier) принял участие в знаменитом Лондонском марафоне и еще 11-ти других забегах. В результате священник собрал более 100 тысяч фунтов стерлингов, которые пожертвовал в фонд проекта “Capital 2020” и на другие благотворительные цели.

«Мы очень рады этому новому шагу, который позволит нам охватить новые аудитории и установить связь со многими людьми по всему миру, которые имеют духовную привязанность к церкви Всех Святых», — цитирует издание его слова.