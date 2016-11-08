В Новой Зеландии построили собор из картона

Архитектор Шигеру Бан создал дизайн картонного собора в новозеландском городе Крайстчерч. Его построили на месте старинного англиканского собора 1864 года, который был разрушен пять лет назад во время землетрясения.

«Стихия может сломать даже бетонные здания, а вот бумажные — нет»,— считает Бан.

Картонная церковь может простоять до 50 лет, но скорее всего ее уберут после того, как будет восстановлено прежнее здание.

Здание в форме буквы «А» сделано из 98 одинаковых картонных труб. Оно безопасное и сейсмостойкое. На фасаде собора выложили яркую треугольную мозаику.

Шигеру Бан — японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии за 2014 год. Он разработал проект временного павильона центра современной культуры «Гараж» в Москве.

kommersant.ru