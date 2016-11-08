Грузинская монахиня создала линию аксессуаров для модной коллекции

Грузинская монахиня Сидония и московский дизайнер модной одежды Александр Арутюнов, который является уроженцем Грузии, готовятся представить совместный проект.

Монахиня Сидония, которая известна в Грузии благодаря своим украшениям ручной работы, создала новую линию аксессуаров, предназначенной для коллекции Арутюнова.

Перед тем, как официально представить линию украшений, сестра Сидония опубликовала на своей фейсбук-странице две фотографии, которые демонстрируют небольшую часть коллекции.

На снимках модель запечатлена в одежде, напоминающей платье монахини, однако строгое одеяние дополняют необычные аксессуары, среди которых крупные серьги, кольцо и ожерелье-шнур.

Украшения сестра выпускает под брендом Sidonia Nun последние три года.

В своей работе она использует самые разные техники и материалы. В аксессуарах, созданных ею, зачастую присутствует традиционная грузинская вышивка, а также эмаль и филигрань. Нередко используются серебро и жемчуг.

Украшения от сестры Сидонии носят многие грузинские модницы и звезды шоу-бизнеса.

Своим мастерством сестра Сидония овладела в греческом монастыре Святого Георгия, где она провела 12 лет. Как говорит сама Сидония, рукоделие — это традиционный монастырский труд. Многие навыки сестра переняла от других монахинь, однако чувство цвета Сидонии передалось от отца, который был художником.

В Греции монахиня также успела поступить в университет, где изучала историю, археологию и антропологию.

«То, что мой осознанный выбор — одежда черного цвета, не значит, что все цвета мира для меня умерли. Я в восторге от вселенной и ее разнообразия. Так же, как и вы, я остро чувствую красоту — может, даже острее», — говорит монахиня.

Сегодня сестра Сидония большую часть времени проводит за работой в своей мастерской в Тбилиси. Монахиня не относится к созданию модных аксессуаров как к бизнесу, называя свое дело способом самовыражения.

newsgeorgia.ge