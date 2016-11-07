Во Флоренции восстановили полотно Джорджо Вазари "Тайная вечеря" после наводнения полувековой давности (фото)

Произведение, восстановленное после наводнения полувековой давности, с 4 ноября можно увидеть в музее Базилики Санта-Кроче во Флоренции, сообщает РБК.

Самое страшное наводнение в новейшей истории Флоренции случилось ровно 50 лет назад. 4 ноября 1966 года уровень воды в реке Арно поднялся на несколько метров. Стихия нанесла огромный ущерб городу и многочисленным произведениям искусства, реставрация которых продолжается по сей день.

К юбилею печального события полностью восстановлена «Тайная вечеря», написанная Джорджо Вазари в 1546 году для рефектория монастыря Мурате во Флоренции. Евангельский сюжет был исполнен маслом на пяти деревянных досках размером почти 6,5 м в длину и 2,5 м в высоту. Позже произведение искусства оказалось в музее Базилики Санта-Кроче, где и было затоплено в тот злосчастный день.

Шедевр Возрождения провел под водой около 12 часов, и если верхний слой лака способствовал сохранению краски, то разбухшие доски разрушали изображение изнутри. Творение Вазари удалось законсервировать, но настоящая реставрация началась только в 2010 году, когда поддержать ее решил лос-анджелесский Фонд Гетти, выделив сотрудникам флорентийской лаборатории Opificio delle Pietre Dure грант в размере $400 тыс.

Когда эти средства были израсходованы, финансовую помощь реставраторам оказала Prada Group. В ходе работ удалось выяснить, что «Тайная вечеря» и прежде подвергалась разрушительной силе двух наводнений и пережила не одну реставрацию. Теперь полностью восстановленное полотно вновь появилось на своем месте в музее Базилики Санта-Кроче.