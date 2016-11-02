Авиапассажиры заметили в ирландских лесах гигантское изображение кельтского креста (видео)

Ирландский лесник на протяжении нескольких лет тайно высаживал деревья, располагая их в форме кельтского креста. Теперь деревья выросли, и удивительное изображение впервые было замечено с воздуха, сообщает National Geographic.

Осенью 2016 года кто-то из авиапассажиров, пролетавших в районе города Донегол (Donegal) в ирландской провинции Ольстер, заметил под крылом самолета огромный кельтский крест желтого цвета, ярко выделяющийся на фоне зеленого леса. Информация быстро распространилась по интернету, и теперь всем желающим доступны «видеодоказательства».

Журналисты смогли узнать историю создания необычного изображения. Его автором оказался местный лесник Лайам Эммери (Liam Emmery). Свою работу он начал 10 лет назад. На протяжении четырех лет он высаживал хвойные деревья с желтыми и оранжевыми иголками.

Знала об этом занятии только жена Лайама: она и подтвердила эту информацию, поскольку сам лесник в 2010 году скончался в результате ДТП. Крест достигает 100 метров в длину и 70 метров в ширину. Деревьям потребовались годы для того, чтобы достаточно окрепнуть, но теперь, по словам экспертов, любоваться знаменитым кельтским символом с высоты можно будет в течение 60−70 лет.