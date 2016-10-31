Появилось видео снятия плиты с погребального Ложа Иисуса в Иерусалиме

В интернете появилось видео снятия археологами плиты с погребального Ложа Иисуса Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Журнал National Geografic опубликовал ролик на своем сайте.

ВИДЕО ЗДЕСЬ

Мраморная плита была установлена в 1555 году. Под ней было обнаружено большое количество каменного материала. Ученые из Национального географического общества сообщили, что после множества научных исследований можно будет увидеть, какой была оригинальная поверхность камня, на котором, по преданию, покоилось тело Иисуса Христа.