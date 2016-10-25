В Хевроне спасают Мамрийский дуб, где Аврааму явилась Святая Троица

13:40, 25 октября 2016
Мир
5661
rusdm.ru

В преддверии празднования 170-летия основания Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) ведутся подготовительные и реставрационные работы на подворье РДМ в Хевроне, сообщает сайт Русской духовной миссии.

Главная святыня этих мест – Мамрийский дуб, свидетель явления Святой Троицы ветхозаветному патриарху Аврааму – в наши дни нуждается в особом уходе и поддержке.

В результате строительных работ, проведенных в семидесятые годы XX столетия, когда вокруг древнего дерева была возведена кольцевая подпорная стенка в форме чаши, начался постепенный, но необратимый процесс отмирания корней дуба. Спустя четверть века это привело к тому, что и ствол дерева полностью засох.

В настоящее время усердием ключаря подворья РДМ в Хевроне иеромонаха Алексия (Елисеева) ведутся работы по консервации Мамврийского дуба от гниения. К участию в этих уникальных работах привлечены специалисты Национального научного центра РАН «Никитский ботанический сад», Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

В результате проведенных ими исследований намечен план мероприятий по сохранению ствола дерева и обработке древесины от гниения, болезней и вредителей, определена технология проведения работ, рекомендованы необходимые биологические растворы и химические материалы.

Ход работ осложняется тем, что большинство материалов приходится завозить в Израиль из-за границы – из России, Финляндии и других европейских стран, очень часто из-за длительных задержек на таможне работы приходится приостанавливать в ожидании прибытия новой партии растворов.

Еще одной особенностью проводимых сегодня на подворье в Хевроне работ является их большая деликатность: дело в том, что в 1997 году рядом с засохшим дубом-патриархом к великому утешению для верующих начал расти молодой побег этого дерева, и поэтому в процессе обработки древесины Мамврийского дуба крайне важно не навредить этому молодому деревцу.

Празднование 170-летнего юбилея основания Русской Духовной миссии и 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) станет достойным ознаменованием завершения реставрационных работ, проводимых ныне повсеместно на всех участках «Русской Палестины». Торжества намечены на ноябрь 2017 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter