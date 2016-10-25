В Хевроне спасают Мамрийский дуб, где Аврааму явилась Святая Троица

В преддверии празднования 170-летия основания Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) ведутся подготовительные и реставрационные работы на подворье РДМ в Хевроне, сообщает сайт Русской духовной миссии.

Главная святыня этих мест – Мамрийский дуб, свидетель явления Святой Троицы ветхозаветному патриарху Аврааму – в наши дни нуждается в особом уходе и поддержке.

В результате строительных работ, проведенных в семидесятые годы XX столетия, когда вокруг древнего дерева была возведена кольцевая подпорная стенка в форме чаши, начался постепенный, но необратимый процесс отмирания корней дуба. Спустя четверть века это привело к тому, что и ствол дерева полностью засох.

В настоящее время усердием ключаря подворья РДМ в Хевроне иеромонаха Алексия (Елисеева) ведутся работы по консервации Мамврийского дуба от гниения. К участию в этих уникальных работах привлечены специалисты Национального научного центра РАН «Никитский ботанический сад», Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

В результате проведенных ими исследований намечен план мероприятий по сохранению ствола дерева и обработке древесины от гниения, болезней и вредителей, определена технология проведения работ, рекомендованы необходимые биологические растворы и химические материалы.

Ход работ осложняется тем, что большинство материалов приходится завозить в Израиль из-за границы – из России, Финляндии и других европейских стран, очень часто из-за длительных задержек на таможне работы приходится приостанавливать в ожидании прибытия новой партии растворов.

Еще одной особенностью проводимых сегодня на подворье в Хевроне работ является их большая деликатность: дело в том, что в 1997 году рядом с засохшим дубом-патриархом к великому утешению для верующих начал расти молодой побег этого дерева, и поэтому в процессе обработки древесины Мамврийского дуба крайне важно не навредить этому молодому деревцу.

Празднование 170-летнего юбилея основания Русской Духовной миссии и 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) станет достойным ознаменованием завершения реставрационных работ, проводимых ныне повсеместно на всех участках «Русской Палестины». Торжества намечены на ноябрь 2017 года.