В Иерусалиме археологи нашли часть третьей иерусалимской стены

Археологи нашли следы осады Иерусалима древнеримскими легионами при раскопках на территории Русского подворья в центре города, сообщило Управление древностей Израиля.

Добычей ученых стали фрагменты башни и снаряды метательных орудий – баллист и пращей, которыми в 70 году нашей эры пользовались войска Тита, будущего императора Рима. Легионеры тогда взяли восставший город штурмом и сожгли иерусалимский Храм – главную святыню иудаизма.

"Это поразительное свидетельство интенсивной бомбардировки, которой подвергла Иерусалим римская армия во главе с Титом на пути к его захвату и разрушению Второго Храма. Обстрел велся, чтобы подавить огонь со стороны обороняющихся, дать возможность легионерам подтянуть к стенам тараны и пробить их", — говорит руководитель раскопок Рина Авнер.

Найденная башня, по версии археологов, представляет собой часть третьей иерусалимской стены, которая была описана древним историком Иосифом Флавием. Ее расположение, очерчивающее границы города во времена осады, до сих пор было предметом научных споров.

"Возводить третью стену начал (иудейский) царь Агриппа I, но он приостановил стройку, чтобы не навлечь гнев (римского) императора Клавдия и развеять все сомнения в своей лояльности. Строительные работы два десятилетия позже возобновили еврейские повстанцы, которые укрепляли город, готовясь к великому мятежу против Рима", — сообщило Управление древностей.

Находка была сделана в центральном иерусалимском районе, который носит название Русское подворье. Здесь в XIX веке Россия возвела странноприимные дома, собор, больницу, духовную миссию для обслуживания православных паломников, шедших в Святую землю. В середине XX века большую часть построек Советский Союз продал Израилю.

ria.ru