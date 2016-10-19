Израиль увидел в резолюции ЮНЕСКО по Храмовой горе попытку переписать историю

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял резолюцию с критикой политики Израиля в отношении священного места в Восточном Иерусалиме, почитаемого мусульманами и евреями.

Предложенную арабами резолюцию поддержали 24 дипломата ЮНЕСКО, шесть членов организации проголосовали против, 26 воздержались.

Израиль утверждает, что принятая резолюция игнорирует историческую связь евреев с этим местом и критикует принимаемые Израилем меры безопасности против палестинцев.

Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармел Шама-Акоэн заявил, что ЮНЕСКО «создавалась, чтобы сохранять историю, а не переписывать ее».

«При этом палестинцы и другие страны хотят переписать историю Иерусалима», – добавил он.

Однако палестинский представитель Мунир Анастас поддержал резолюцию, в которой Израиль называется «оккупирующей державой», пытающейся провести незаконные изменения в священном месте и вокруг него.

Евреи называют это место Храмовой горой. Это самое священное место в иудаизме. Мусульмане называют его мечеть Аль-Акса. Это третье по значению священное место в исламе.

В резолюции ЮНЕСКО место называется лишь как «Аль-Акса» и не упоминаются слова «Храмовая гора».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отрицание связей Израиля с Храмовой горой равносильно заявлениям, что «Китай никак не связан с Великой китайской стеной, а Египет – с пирамидами».

golos-ameriki.ru