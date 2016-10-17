Иорданский министр напомнил Израилю о резолюции UNESCO о святынях по поводу принадлежности Храмовой горы

Министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Мухаммад аль-Мумани потребовал от Израиля "соблюдать нормы международного права и выполнять международные решения".

В заявлении для газеты "Аль-Рад" по поводу резолюции UNESCO о святынях Иерусалима, министр сказал, что, если Израиль не подчинится международным решениям, то Иордания продолжить действовать дипломатическими и юридическими методами с целью определения исторического статуса Иерусалима.

Он подчеркнул, что Иордания с гордостью возглавила эту борьбу и намерена использовать все дипломатические и юридические средства для защиты мусульманских и христианских святынь Иерусалима, оказавшихся под ответственностью Иордании.

В поддержку резолюции, согласно которой, Храмовая гора - исключительно мусульманская святыня, проголосовали представители 24-х государств, включая Россию, Бразилию (причем бразильский МИД ранее выступал против этой резолюции), Китай, Мексику, ЮАР и арабские страны.

Против выступили представители США, Нидерландов, Великобритании, Германии, Эстонии и Литвы. 24 страны воздержались, представители Сербии и Туркменистана на голосование не пришли.

Израиль после этого прекратил сотрудничество с UNESCO.

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