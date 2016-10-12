Археологи Израиля выяснили как был уничтожен библейский город Армагеддон

Археологи Израиля выяснили, что Тель-Мегиддо, библейский город Армагеддона, был уничтожен в результате сверхсильного пожара, который поглотил селение всего за три часа.

В статье, опубликованной в журнале Antiquity, говорится, что город Тель-Мегиддо, расположенный на севере современного Израиля, в далеком прошлом был одним из центров цивилизации. Археологи утверждают, что первые поселения на склонах холма Мегиддо появились около шести тысяч лет назад, а через тысячу лет "мегаполис" стал важнейшим центром влияния Египта на Ближнем Востоке.

Причиной известности города является его еврейское имя — "хар мегиддо", которое послужило основой для греческого слова Армагеддон, что означает битву добра и зла во время конца света. В соответствии с откровениями Иоанна Богослова, она должна была произойти именно у Тель-Мегиддо.

Однако город еще три тысячи лет назад успел пережить "апокалипсис". Такие выводы сделали Матильда Форге и Рут Шахак-Гросс из Института науки Вейцманна в Израиле, изучая фрагменты глиняных кирпичей, из которых строили дома жители древнего города.

Химический состав кирпичей указал на то, что они находились внутри очень горячего огня, чья температура достигала 600 градусов Цельсия. Исследование ученых показало, что кирпичи из Тель-Мегиддо действительно побывали в огнях гигантского пожара, который длился всего 2-3 часа.

Ученые пока не знают, почему город сгорел так быстро. Есть только предположение, что причиной быстрого воспламенения послужили крыши домов, которые были сложены из соломы, деревянных брусьев, тканей и прочих легковоспламенимых материалов.

Возгорание, уничтожившее весь город, произошло в первом тысячелетии до нашей эры, в эпоху завоевания Канаана и Иудеи фараонами 22 династии Древнего Египта.

pravda.ru