Астрофизик рассказал историю о том, как он поверил в Бога (укр.)

Х’ю Росс розповідає, як він став християнином. Росс має докторський ступінь у галузі астрофізики, здобутий в Університеті Торонто. З дитинства він хотів знати, чому Всесвіт саме такий, як є. Підлітком займався космологією. Досліджував походження і будову Всесвіту. Коли опрацьовував цю тему — зауважив: багато астрономів припускають, що світ виник унаслідок великого вибуху, пише CREDO.

Росс був переконаний, що оскільки світ мав початок, то повинен бути хтось, хто його започаткував. Він дійшов такого висновку в 16 років і відтоді вже не мав сумнівів щодо існування Бога. У 17 років вирішив вивчати різні релігії світу, щоби побачити, чи може якась з них бути повідомленням від Творця. Індуїзм, буддизм, іслам — жодна з цих та інших релігій не переконала його в їхній правдивості з погляду науки.

Але коли він взяв у руки Біблію, то помітив, що ця книга геть відрізняється від усіх інших релігійних книг. На відміну від них, Росс не знайшов у Біблії «повторень та загальності». Він зауважив, що в ній згадуються місця, пункти в історії, науці та географії, речі, які легко можна перевірити.

Більше того, Біблія сама до цього заохочує. Величезне враження справив на Х’ю перший розділ Книги Буття, опис сотворення світу. Він побачив у ньому елементи наукових методів. Він зрозумів, що вони насправді походять з Писання.

«Біблійні дослідники читали Біблію, відкривали цей метод і застосовували його в своїх наукових дослідженнях. Це було початком наукової революції», — пояснює Росс. Росс опублікував в інтернеті відео, в якому ділиться цікавими зауваженнями з приводу створення світу. На другий день творіння Бог відділив води вгорі від вод внизу.

«Води внизу стосуються поверхні Землі, а вгорі — водяної пари, атмосфери. Так Бог створив стабільний водний цикл», — зазначає астрофізик. На третій день творіння Бог зібрав води. «Тепер замість океанів по всій поверхні Землі виникли океани та континенти, почали з’являтися маси землі», — пояснює він. Тоді Бог наказав, щоби земля вивела з себе рослини. На четвертий день творіння Бог сказав, щоби з’явилися великі світила, тобто Сонце та Місяць, і зірки. «Тоді, — каже Росс, — Бог створив істоти, які мають розум, емоції та волю, тобто душу. І нарешті, людину. Єдине створіння, яке має тіло, душу і дух. Це дає нам змогу спілкуватися з Богом.

«Це робить нас здатними ставити такі питання, як “Хто я?”, “Хто мене створив?”, “Чому я тут?”» — вказує науковець.

За його словами, саме біблійний опис створення світу, єдиний з усіх «священних» книг, відповідає тому, що насправді відображає природа. Росс зазначає, що Писання представляє події, пов’язані зі створенням світу, у правильному порядку. «Ймовірність того, що Мойсей написав це в правильному порядку, була дуже невелика. Як він міг описати все так докладно без інформації, натхненої Творцем Всесвіту?» — запитує він.

Астрофізик також зазначає, що в Біблії є багато інших, крім Книги Буття, уривків, які стосуються сотворення. За його словами, в усьому Святому Письмі міститься 25 описів, обсягом у розділ або більше, присвячених цій темі. Тоді як у книгах інших релігій таких описів є один або два. З його досліджень випливає, що, наприклад, 38 та 39 розділи Книги Іова «проводять нас через усі події шостого дня творіння.

Вони описують його і дають нам більше наукових подробиць із цієї теми». Крім того, за його словами, Біблія «передбачила» понад 200 майбутніх наукових відкриттів. «Я зрозумів, що книга, яку ми називаємо Біблією, більше заслуговує на довіру, ніж другий закон термодинаміки», — сказав він.

Усе це привело його до рішення довіряти Святому Письму, а насамперед, Ісусові Христу як своєму Спасителю. «Коли я прочитав цю книгу (Біблію), то зрозумів, що кожен, хто присвятив себе Ісусу Христу, присвятив себе також ділитися тим, що відкрив, з іншими», — заявив Росс, і саме так він зараз живе.

expres.ua