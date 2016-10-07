В Алеппо мусульмане и христиане помолились о погибших детях
15:14, 07 октября 2016Мир
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Фото Islam-today
В Алеппо состоялась многоконфессиональная молитва о детях, погибших в сирийском городе, а также о том, чтобы в воюющей стране скорее настал мир. На богослужение собрались как мусульмане, так и христиане.
Сообщается, что те дети, которые еще не умеют писать, оставили под документом о прекращении войны, обращенным к мировым лидерам, свои отпечатки пальцев.
«Надеюсь, детская молитва растопит сердца тех, кто может повлиять на ситуацию и прекратить кровопролитие, так, чтобы мирное население смогло, наконец, покинуть город через гуманитарные коридоры», - отметил один из организаторов акции, армяно-католический архиепископ Алеппо Бутрос Мараяти.
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