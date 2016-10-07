В Алеппо мусульмане и христиане помолились о погибших детях

В Алеппо состоялась многоконфессиональная молитва о детях, погибших в сирийском городе, а также о том, чтобы в воюющей стране скорее настал мир. На богослужение собрались как мусульмане, так и христиане.

Сообщается, что те дети, которые еще не умеют писать, оставили под документом о прекращении войны, обращенным к мировым лидерам, свои отпечатки пальцев.

«Надеюсь, детская молитва растопит сердца тех, кто может повлиять на ситуацию и прекратить кровопролитие, так, чтобы мирное население смогло, наконец, покинуть город через гуманитарные коридоры», - отметил один из организаторов акции, армяно-католический архиепископ Алеппо Бутрос Мараяти.

Islam-today