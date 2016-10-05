Нобелевский лауреат доказал, что пост полезен для организма человека

В 2016 году Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получил японский учёный Йошинори Осуми, который доказал, что пост полезен для организма человека.

Он, в частности, открыл механизм, который называется «аутофагия», то есть «самопоедание». Говоря простым языком, клетки человека способны распознавать в организме вредные или лишние вещества, а затем помещать их в некое подобие мешков – мембраны и переваривать.

Полученное в ходе этого переваривания «вторсырье» идет на строительство новых клеток. Как оказалось, процесс аутофагии особенно активизируется, когда организм попадает в ситуацию стресса, например, при воздержании от пищи. Иными словами, когда клеткам человека нечем питаться, они ищут и поглощают находящиеся в организме вредные вещества, в том числе и болезнетворные бактерии.

Islam-today