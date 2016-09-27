Крестниками Патриарха Грузии сегодня станут 700 детей

27 сентября, в праздник Крестовоздвижения, в кафедральном соборе Самеба - Пресвятой Троицы крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II станут еще до 700 детей, сообщает apsny.ge.

45-е всеобщее крещение младенцев состоится в кафедральном соборе Самеба во второй половине дня. Каждый крестник Патриарха Грузинского получит в подарок свидетельство о крещении и нательный крест.

По завершении крещения, приблизительно в 20:00, в храм прибудет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и благословит своих крестников.

На сегодняшний день у Патриарха Грузинского 29 053 крестников. Они являются третьими и последующими детьми венчанных пар. Предыдущее, 44-е всеобщее крещение, состоялось 13 июля, в праздник Светицховлоба (Столпа Животворящего).

Первое всеобщее крещение младенцев Илией II состоялось 19 января 2008 года. Целью этой инициативы Патриарха Грузинского является улучшение демографической ситуации в Грузии.