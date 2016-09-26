Итальянские экзорцисты предостерегают от увлечения покемонами

«Мы переживаем глубокий духовный кризис, и этот дефицит духовности ведет к росту феномена вступления в секты и росту оккультизма, в первую очередь среди молодежи», - заявил священник Альдо Буонаюто, экзорцист и координатор Антисектантского служения Общины имени Папы Иоанна XXIII.

«Секты, - пояснил священник, - это альтернатива великим религиям, священному, также и потому, что они предлагают иллюзию непосредственного решения любой проблемы».

Те, кто попадают в секты, ищут решения своих проблем, прежде всего связанных со здоровьем, но «гуру» оккультизма в большинстве случаев – мошенники и преступники.

Отец Буонаюто предупреждает: оккультизм проникает в жизнь молодежи посредством все более хитрых уловок, представляя таким образом своего рода духовность, которую подростки усваивают через некоторые игры, книги, фильмы, приобщаясь к эзотерике, волшебству, но также и к самым крайним и чрезвычайно опасным формам сатанизма».

В Италии существует специальный телефон доверия для тех, кто попал в секты. Жертвами становятся, как правило, люди слабые, страдающие, которых нетрудно ввести в заблуждение, поясняет дон Буонаюто. Когда они решают покинуть секту или группу, их преследуют, им угрожают. Они получают глубокие травмы и подвергаются унижениям, теряют доверие к людям и боятся начать новую жизнь.

Телефон доверия, таким образом, остается единственной возможностью вернуть свободу и восстановить прежние социальные отношения: вступая в секту, человек часто порывает с семьей, детьми, уверенный в правильном выборе. Чаще всего чувство, испытываемое ими после ухода из секты, - это стыд.

Отец Буонаюто констатирует, что в Церкви о дьяволе говорят мало. Чаще всего о нем можно услышать от людей нецерковных, которых привлекают темные силы. Однако католики должны говорить о дьяволе – серьезно и углубленно. Миряне думают, что сегодня священники и епископы больше не верят в существование дьявола, поскольку вообще о нем не упоминают. Однако углубленное рассуждение об этом необходимо прежде всего в школах и университетах, и не нужно ждать того момента, когда наступает крайняя нужда в экзорцисте.

К сожалению, такая нужда наступает сегодня все чаще, и речь идет прежде всего о людях, попавших в оккультные секты. «Клиентами» телефона доверия являются люди, испытывающие непреодолимые мучения из-за заключенных сделок и клятв, которые верили, что взамен они могут получить желаемое для себя и для своих близких. Для них молитва экзорцизма становится важным путем освобождения.

Масштабы феномена оккультных сект, утверждает итальянский пресвитер, настолько велики, что экзорцисты не могут оставаться в изоляции друг от друга. Президент Международной ассоциации экзорцистов, экзорцист Римской епархии священник Франческо Бамонте убежден, что вызов, брошенный сектами и различными группами, практикующими оккультизм, требует объединения усилий, и сами экзорцисты все больше осознают необходимость скоординированных действий.

Экзорцисты признательны отцу Габриеле Аморту, скончавшемуся 16 сентября, за создание Международной ассоциации экзорцистов. Она была основана в 1984 году и затем одобрена Святейшим Престолом в 2014 году.

Ассоциация занимается базовой и непрерывной подготовкой священников, в том числе и на университетском уровне. Именно благодаря отцу Аморту и созданной им ассоциации служение экзорцизма стало частью обычной пастырской работы поместной Церкви.

Дьявол – это не личность, а дух, поясняет отец Бамонте. Он может воздействовать ординарным и чрезвычайным путем. Ординарный путь воздействия дьявола – это грех, который затрагивает всех без исключения. Лукавый старается возбудить в человеке противодействие деянию Бога и Его любви.

Затем, есть чрезвычайный путь воздействия, когда человеческая личность подвергается все большему вторжению дьявола вплоть до замены личности духом демона. Тогда человек перестает осознавать свои действия. Эту одержимость можно узнать по различным признакам: например, он может говорить на незнакомых языках, обладать силой, не свойственной людям, обладать сверхъестественным знанием, а также испытывать жесточайшую враждебность к священному.

Отец Бамонте считает, что покемоны также имеют непосредственное отношение к эзотерике и оккультизму. Речь идет о существах, которых люди могут ловить, тренировать, заставить сражаться с чужими покемонами. Дело не столько в том, что ловля покемонов может привести к автокатастрофам и другим инцидентам, как это случалось в Италии, сколько в том, что игра в покемонов внушает менталитет силы, которую можно приобретать, чтобы властвовать над другими.

Это ведет к менталитету насилия. В игре есть немало элементов оккультизма. С этим согласен и экзорцист Буонаюто. Он отмечает, что коммерческая находка сочетается с угасанием веры, высмеиванием духовности и священного, в том числе и того, что связано с экзорцизмом и с одержимостью. С одной стороны, говорит экзорцист, мы имеем дело с превозношением невидимого мира, в котором можно «брать энергию и силу», с другой – непрерывное, систематическое принижение веры и духовности, в том числе и с помощью многочисленных мультимедийных инструментов.

Отец Бамонте пояснил, что такое молитва экзорцизма. Этой молитве несколько столетий, и она основана на Евангелии. Церковь не могла бы проводить экзорцизм, если бы первым этого не сделал Иисус. Он изгонял бесов и наделил этой миссией Церковь, в которой особое место занимает Международная ассоциация экзорцистов.

Она была создана для того, чтоб экзорцисты обменивались опытом, все более эффективно противостоя распространению оккультизма. Особое внимание они уделяют предупреждению феноменов одержимости. Экзорцисты – это священники, а не врачи и не психиатры, но они распознают явления одержимости с помощью этих специалистов. Экзорцизм проводится только после тщательного распознавания и диагноза.

"Радио Ватикана"