Игрушки будут проверять на соответствие религиозным традициям в странах Евразийского экономического союза

Уже в скором времени при проведении психолого-педагогической экспертизы игрушек в странах Евразийского экономического союза начнет учитываться религиозный аспект.

А потому, к примеру, одетая по-европейски кукла Барби вполне может ее и не пройти.

Об этом предупреждают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Обязательная психолого-педагогическая экспертиза игрушек перед их продажей – это часть нового проекта поправок в техрегламент «О безопасности игрушек».

С предложением внести в регламент поправки выступило министерство национальной экономики Казахстана.

Согласно документу, к продаже должны быть запрещены игрушки, которые могут спровоцировать их на агрессию и проявление жестокости к участникам игры, а также игрушки, которые, так или иначе, провоцируют сюжеты, связанные с безнравственностью и ненавистью на основе расовых различий или физических недостатков.

В данный момент проект поправок находится на стадии публичного обсуждения, которая будет длиться до 30 ноября.

Islam-today