Гендиректор Министерства туризма Израиля: мы надеемся, что турпоток из Украины в Израиль увеличится

Увеличение туристического потока из Украины в Израиль, сотрудничество с украинскими туроператорами, СМИ и паломническими службами Украины -вопросы, которые обсуждались 14-15 сентября во время официального визита делегации Министерства туризма Израиля в Киев.

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви, который возглавил делегацию, рассказал об особенностях организации паломнических поездок в Израиль.

Господин директор, в этом году Израиль и Украина отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Как Вы можете охарактеризовать эти отношения на данный момент с точки зрения развития туризма?

Прежде всего, хочу отметить, что в этом году мы празднуем 5-летие с момента отмены визового режима между Израилем и Украиной. В этом году туристический поток возрос на 13% по сравнению с прошлым годом. Мы видим в Украине большой потенциал в сфере туризма.

Есть ли в отношениях Украины и Израиля что-то, мешающее продуктивной работе в этой сфере? Что Вы хотели бы изменить?

Что касается изменений, мы приняли решение вложить больше средств на продвижение Израиля, будем проводить рекламные кампании в Украине. И мы надеемся, что количество украинских туристов увеличится.

Православные паломники составляют значительную долю в общем потоке туристов, прибывающих в Израиль. Есть ли специфика в приёме паломников? Какие трудности вы испытываете в работе с ними?

Мы знаем, что к нам приезжают со всего мира, чтобы хотя бы один раз в жизни побывать на Святой Земле. Для нас это очень важно и мы ответственно подходим к работе с паломниками, обучаем гидов для приема паломнических групп.

У нас есть опыт успешного сотрудничества с киевским представительством Министерства туризма Израиля. Мне знаком очень высокий уровень работы во время пресс-туров. Это результат внутреннего опыта Израиля, или этот опыт позаимствован извне?

Министерство туризма несколько лет совершенствовало этот процесс и прежде всего это касается квалифицированной подготовки туристических гидов в Израиле. Они проходят профессиональное обучение в течение двух лет, потом сдают экзамены и получают лицензию на проведение экскурсий, в том числе и с группами журналистов. Мы провели специальное исследование и знаем, что туристы очень довольны работой гидов в Израиле.

В октябре ожидается массовое прибытие паломников в Израиль. Всех волнует вопрос безопасности. Как Вы можете охарактеризовать ситуацию в Израиле с точки зрения безопасности на данный момент?

У Израиля большой опыт опыта в вопросах обеспечения безопасности паломников и туристов. Сейчас многие страны, сталкиваясь с террором, обращаются к Израилю за опытом в сфере безопасности. Мы будем продолжать делать ту же работу по обеспечению безопасности, и надеемся, что этот сезон будет спокойным.

При пересечении израильской границы очень часто паломников из Украины задерживают для дополнительного собеседования. Это приводит к сбою в программе поездки всей группы. Можно ли бороться с этой ситуацией?

Мы знаем об этой проблеме, и стараемся улучшить ситуацию. Вы же знаете, в Израиле это еще связано с вопросами безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится.

Какими Вы видите отношения наших стран в ближайшем будущем в сфере туристического бизнеса?

Мы оптимистично смотрим на украинский рынок, именно поэтому мы приехали с визитом в Украину. Мы планируем увеличить бюджет на маркетинг, в Киеве работает прекрасная команда Министерства туризма Израиля Лариса Самойлович и Анна Серокурова. Мы продолжим инвестировать в популяризацию Израиля в Украине, и уверены, что все эти усилия принесут результаты.

Беседовал Александр Ворсин, Паломнический центр УПЦ.