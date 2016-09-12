В США зачитали имена всех погибших и пропавших без вести 11 сентярбря 2001 года

Президент США Барак Обама почтил память погибших в результате террористических нападений 11 сентября 2001 года, передает радио Свобода.

Выступая на мемориальной церемонии у здания Пентагона недалеко от Вашингтона, которое стало одной из целей тех нападений, Обама заявил, что страна никогда не забудет погибших.

Президент призвал американцев не дать врагам разделить их.

Еще одна траурная церемония проходит в Нью-Йорке, в мемориале на месте разрушенных в результате теракта двух высотных башен Всемирного торгового центра, который с тех пор отстроили рядом в новом виде.

Эти траурные торжества начались в 8.46 по местному времени, когда первый угнанный террористами самолет таранил одну из башен. Там, как и возле Пентагона, зачитывают имена погибших и пропавших без вести.

Также сотни людей пришли на церемонию в городке Шанксвилле в штате Пенсильвания, где упал еще один из захваченных тогда террористами самолетов.

Как сообщал УНИАН, память жертв терактов в США почтили и в Украине. В частности, президент Петр Порошенко написал в Twitter: «Мы помним».