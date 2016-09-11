В Одессе на самом крупном кладбище Украины произошел пожар площадью 1 тыс. кв. метров

В Одессе на самом крупном кладбище Украины – Западном произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 9 сентября в 17.34 до службы «101» поступило сообщение о пожаре на Западном кладбище. Выездом на место происшествия было установлено, что на открытой территории горит мусор и сухая трава.

В результате выгорело 1 тыс. кв. метров территории, а также расположенная рядом лесополоса на площади 500 кв. м.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом», - отметили в пресс-службе.

По словам очевидцев, огонь повредил цветы и венки на десятках могил.

Жертв и пострадавших нет.

Справка УНИАН. «Западное» кладбище в Одессе открыто в 2000 году, занимает более 200 га. Является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших кладбищ на территории Европы.