Обама объявил выходные "днями молитвы и памяти" о погибших во время терактов 11 сентября

Президент США Барак Обама объявил ближайшие выходные «днями молитвы и памяти» о тех, кто погиб во время террористических атак 11 сентября 2001 года.

Текст его заявления распространила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Я прошу народ Соединенных Штатов почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года, помолиться о них, посетить панихиды, мемориалы, ударить в колокол, зажечь свечу памяти», - призвал Обама.

В США начали проходить траурные мероприятия. В частности, память жертв терактов почтили члены Палаты представителей Конгресса США, церемония также прошла у стен Пентагона, сообщает tass.ru

***Пятнадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских.