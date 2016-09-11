В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

В воскресенье в Соединенных Штатах Америки вспоминают жертв террористических актов 11 сентября.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Боевики ”Аль-Каиды” 11 сентября 2001 года захватили в США четыре самолета, направив два из них на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один лайнер врезался в Пентагон, а четвертый рухнул в поле в Пенсильвании. Жертвами нападений стали в общей сложности 2976 человек.

В 8:46 утра по североамериканскому восточному времени в США состоится минута молчания в память о погибших.

Имена погибших будут зачитаны на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с трагической датой написал в своем Twitter: «Мы помним»