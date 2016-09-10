Израильские археологи нашли предполагаемое место знаменитого эпизода из Библии

Израильские археологи заявили, что нашли предполагаемое место знаменитого эпизода из Библии – битвы Давида с филистимлянином Голиафом. Об этом сообщает New Historian.

«Мы не нашли останки, связанные с самим царем Давидом. Но мы нашли археологические доказательства урбанизации в Иудее», – заявил руководитель раскопок, профессор Гарфинкеля из Еврейского университета.

Ученые обнаружили черепки с надписями на ранней форме иврита. Им удалось прочитать, в частности, слова: «царь», «судья», «не делай». Также они нашли еще ряд свидетельств того, что на этой территории в X веке до нашей эры был город, что соответствует информации из Библии.

Напомним, согласно Библии, будущий царь Давид вступил в бой с филистимлянським силачом Голиафом. От результата единоборства зависел исход битвы. Давид поразил Голиафа, который был одет в доспехи и держал в руках копье и щит. После этого израильские и иудейские племена перешли в наступление, изгнав со своей земли филистимлян. Битва произошла в долине дуба между Сокхофом и Азекой, по дороге к городу Шаараим.

rivne.church.ua