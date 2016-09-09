Правитель Дубая отпустил почти 500 заключенных в честь Курбан-байрама

Правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед Бен Рашид Аль Мактум распорядился об амнистии для 488 заключенных, находящихся в Дубае, в честь наступления мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает издание Gulf News.

Дубайские прокуратура и полиция уже предпринимают действия для исполнения этого распоряжения, которое, как пишет газета, "даст возможность заключенным идти правильным путем и начать новую жизнь".

Ранее президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян амнистировал 442 заключенных, об амнистии сообщили и правители других эмиратов — Шарджи, Аджмана, Рас-Эль-Хаймы.

В честь праздника государственные учреждения ОАЭ не будут работать всю следующую неделю, частные компании получат три выходных дня.

Мусульманский праздник Курбан-байрам приходится на 10-й день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

РИА Новости