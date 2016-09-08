В итальянском Бозе проходит симпозиум по православной духовности

В монашеской общине Бозе (Италия) 7 сентября состоялось открытие XXIV Международного симпозиума по православной духовности на тему «Мученичество и общение», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Традиционно для участия в конференции прибыли представители всех Православных Поместных Церквей, известные богословы и церковные историки из разных стран. Кроме представителей Православных Церквей на симпозиуме присутствуют делегаты от Римско-Католической церкви, Апостольской церкви Армении, Коптской церкви, англикане и другие.

В своем приветственном слове в первый день работы симпозиума митрополит Полтавский и Миргородский Филипп зачитал послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к участникам и организаторам мероприятия.

Конференция продлится четыре дня, по 10 сентября. Планируется рассмотрение актуальных вопросов, связанных с традицией и духовностью Православной Церкви.