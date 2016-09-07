Глава Ирана призвал отобрать у Саудовской Аравии контроль над главными святынями ислама

Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи обратился к мусульманам мира с призывом взвесить надлежащим образом вопрос о контроле Саудовской Аравии над главными святынями ислама — Меккой и Мединой.

Хаменеи возложил на Саудовскую Аравию ответственность за давку во время Хаджа 2015 года, жертвами которой стали тысячи паломников. Значительная часть их прибыла в Мекку из Ирана.

«Те, кто превратил Хадж в туристическую поездку, те, кто не скрывает вражды к революционному и ревностному в вере народу Ирана, занимаясь политизацией религии — не более, чем трусливые бесы, начинающие дрожать при любой неудаче Большого шайтана — США», — заявил он.

«Трагедия 2015 года не зря совпала с налаживанием дружеских отношений между Эр-Риядом и сионистами. Саудиты забыли об ужасающих страданиях палестинцев, об их стремлении к свободе и независимости», — добавил аятолла.

Он выразил возмущение тем, что Ирану не были выделены квоты на Хадж 2016 года, и добавил, что единственный выход из создавшейся ситуации — лишить «жадных, развращенных тиранов» статуса хранителей святынь и возложить эту святую обязанность на всех мусульман мира.

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