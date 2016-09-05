В Норвегии более 25 тысяч верующих покинули Церковь в августе этого года

Более 25 тысяч человек покинули Евангелическо-лютеранскую церковь Норвегии после запуска в августе ее новой веб-страницы, с помощью которой можно присоединиться к церкви или выйти из нее, сообщает "РИА Новости" ссылаясь на The Local.

Согласно данным церкви, за август лишь 1177 человек присоединились к ней, в то время как 25 743 верующих ее покинули. Однако глава Конференции норвежских епископов Хельга Хогланд Бюфуглиен не склонна считать эту статистику массовым исходом прихожан. По ее словам, запуск новой веб-страницы привлек слишком большое внимание средств массовой информации, поэтому в церкви ожидали, что какое-то количество верующих ее покинут.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого", — отметила Бюфуглиен.

Глава церковного совета Йенс–Петтер Йохнсен признал, что 25 тысяч человек — аномально большая цифра. "Мы ожидаем, что количество людей, покидающих церковь, резко сократится, когда ослабеет внимание СМИ", — выразил надежду Йохнсен.

На сегодняшний день у Евангелическо-лютеранской церкви около 3,9 миллионов прихожан, включая проживающих за рубежом. С начала 2016 года ее покинули около 34 тысяч человек, а присоединились к ней всего 2 тысячи. Лютеранская церковь является официальной государственной церковью Норвегии, однако идет процесс отделения церкви от государства.