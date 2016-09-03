В Греции ученые изучат "чудо теплокровных змей", которые в день Успения Богородицы ползут на место бывшего монастыря

Специалист в области изучения змей по приглашению церкви отправится на греческий остров Кефалония, чтобы измерить температуру обитающих там змей, которые, по свидетельству очевидцев, в праздник Успения собираются на месте бывшего монастыря и являются теплокровными, рассказал РИА Новости глава Объединения православных ученых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Воронежской области протоиерей Геннадий Заридзе.

"С биологической точки зрения не бывает теплокровных змей. Поэтому мы хотим пригласить на Кефалонию авторитетного серпентолога из Москвы, чтобы он описал этих змей и измерил их температуру", — сказал священник, который много лет занимается изучением естественнонаучными методами церковных чудес.

По словам Заридзе, на острове Кефалония в день Успения Пресвятой Богородицы ядовитые змеи сползаются в одно место, на котором когда-то был женский монастырь, но никого не кусают. Сохранилось предание о том, что однажды к этому острову причалили пираты и хотели ограбить монастырь, сестры стали в испуге молиться Богородице у иконы, на которой также изображены змеи. Когда пираты подошли к колокольне этого монастыря, оттуда выползли змеи и кинулись на них. Пираты убежали на корабль и в испуге уплыли.

"С тех пор в праздник Успения змеи собираются на месте бывшего монастыря. А в те годы, когда этого не происходит, случаются землетрясения и стихийные бедствия. Но дело даже не в этих совпадениях, а в том, что эти змеи теплокровные!" — уверяет священник.

Так же, по его словам, температура святых мощей Спиридона Тримифунтского, умершего в IV веке, составляет 36,6 градусов Цельсия, что невозможно объяснить в рамках существующих естественнонаучных теорий.

"Через осмысление таких фактов ученый — если он последователен и честен — приходит к вере, как апостол Фома, вложивший персты в раны воскресшего Спасителя. В наш рационалистический век все более весомый статус приобретают слова "наука доказала", в прессе все чаще употребляют выражение "ученые доказали". То есть современные люди, подобно апостолу Фоме, требуют доказательств того или иного феномена. В чудо легче поверить, если оно подтверждается наукой", — уверен глава Объединения православных ученых.

Эта межрегиональная просветительская общественная организация объединяет уже более 500 исследователей. Отделения организации есть в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Орле и других городах России, 10 филиалов действуют за рубежом. Среди членов объединения более 130 российских докторов наук и ряд видных зарубежных исследователей.