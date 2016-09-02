В Галилее раскопали мастерскую, в которой около 2 тысяч лет назад изготовляли сосуды для вина

Археологические раскопки, проведенные в начале августа в Галилее под руководством доктора Джонатана Адлера из Ариельского Университета (в Самарии) привели к открытию пещеры, которая две тысячи лет назад функционировала как мастерская по производству каменных сосудов. Огромная подземная пещера, высеченная в склоне холма из известняка, была обнаружена в местности Эйнот Амитай, недалеко от Назарета на севере Израиля. В пещере были обнаружены многочисленные остатки каменных сосудов. Можно сделать вывод о процветающей индустрии каменных сосудов в данном месте.

В древние времена сосуды для готовки пищи и кувшины для ее хранения были керамическими. В первом веке нашей эры, однако, евреи в Иудее и Галилее использовали посуду и емкости для хранения, изготовленные из мягкого местного известняка. Причины этого любопытного выбора материала, кажется, были религиозные; по древнему еврейскому закону, сосуд, сделанный из камня, не может стать ритуально нечистым, керамический же может, и нет никакого способа, чтобы сделать его кошерным снова. В результате евреи начали выпускать свою бытовую посуду из камня.

“Каменные сосуды играют важную роль в повседневной религиозной жизни евреев в этот период, последний период существования Второго храма, который был разрушен римлянами в 70 г. н. э., объясняет Адлер, археолог, специализирующийся на древних еврейских ритуальных законах. “Это был своего рода еврейский "каменный век". Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, то увидим, что вода, превращенная Иисусом Христом в вино, находилась в шести каменных сосудах. “Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. (Иоанн 2:6).

Ссылка на евангельское повествование уместна, поскольку обнаруженная пещера находится к югу от современного города Кафр Канна, которая очень вероятно и является библейской Каной Галилейской. Адлер принимает возможность того, что раскапываемая им пещера связана с библейским описанием:

“Евангелист явно был знаком с тем, что евреи использовали каменные сосуды для ритуальных целей”, - отмечает он. “Это, конечно, возможно и даже весьма вероятно, что эти большие каменные сосуды, упомянутые в связи с рассказом о свадьбе в Кане, были произведены в Галилее в пещере, подобной той, что мы сейчас раскапываем”.

Однако доктор Деннис Мицци из Университета Мальты, который работает совместно с Адлером в пещере, отмечает, что пока что в пещере были обнаружены только кружки и небольшие миски, а также их останки.

“Фрагменты больших сосудов пока не были выкопаны”, - подчеркивает он.

В то время как фрагменты каменных сосудов находили ранее во всем Израиле раннеримского периода и две мастерские подобного типа были раскопаны в районе Иерусалима, это первый случай проведения полномасштабных раскопок подобной мастерской в Галилее.

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