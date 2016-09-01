Принц Иордании выступил в защиту христианства на Ближнем Востоке

Принц Иордании Хасан в статье, посвященной кризису на Ближнем Востоке, выступил в защиту христианства и христиан, сообщает The Telegraph.

Принц Хасан отметил, что христианство является составной частью жизни Ближнего Востока на протяжении двух тысяч лет. Он подчеркнул, что христианство не является западной религией. Оно родилось на Ближнем Востоке и затем, как дар, разошлось по всему миру. Христианские общины были неотъемлемой частью развития арабской культуры и цивилизации.

«Уничтожение христианства в месте, где оно было рождено, уничтожит все богатство красок ближневосточного ковра и будет подобно ударом молота по нашему наследию. Реальность такова, что мы все – одно сообщество, объединенное общими убеждениями и историей», – заявил принц Хассан.

Принц отметил, что потрясен «отвратительными нападениями» радикальных исламистов на христиан. Он заявил, что мусульмане, евреи и христиане должны объединиться, чтобы сражаться против «апокалиптического видения» Исламского государства.

Он призвал всех участников межрелигиозного диалога «остановить это опасное сползание к ненависти, самоуничтожению и братоубийственному конфликту».

Его королевское высочество принц Иордана Хасан является основателем и президентом королевского института межрелигиозных исследований. Иордания со времени начала гражданской войны в Сирии стала домом для 600 000 сирийских беженцев.

pravoslavie.ru