В Египте согласован законопроект о строительстве христианских церквей

Долго обсуждавшийся законопроект относительно строительства и восстановления христианских церквей был, наконец-то, одобрен в Египте. Одобрение Кабинета министров последовало после сложных переговоров между представителями христианских конфессий и правительством по данному проекту. В ближайшие дни законопроект будет передан на утверждение в парламент Египта, сообщило информационное агентство Fides.

Ранее принятые инструкции по данному вопросу от 1934 г. часто использовались властями Египта для того, чтобы отказать христианам в строительстве новых храмов или даже реконструкции уже существующих.

В то же время в египетской христианской общине продолжают существовать сомнения относительно нового законодательства, в котором усматривают лазейки, способные позволить чиновникам вновь обходить закон и чинить препятствия христианам в строительстве церквей.

«Ситуация все еще спорна», — сказал Анба Антониос Азиз Мина, коптский католический епископ Гюйзеха. По его словам, «есть слишком много технических деталей, позволяющих любому использовать новые предлоги, чтобы предотвратить строительство новых церквей».

Многие мусульмане также критикуют закон и предлагают, чтобы правила, принятые для строительства мечетей, были также применяемы к строительству христианских храмов, отметил коптский католический епископ.

Новое законодательство, по ожиданиям египетских христиан, должно было привести к полному отказу от так называемых "10 правил", добавленных в 1934 г. к османскому законодательству Министерством внутренних дел Египта, которое запретило, среди прочего, строить новые церкви около школ, каналов, правительственных зданий, железных дорог и жилых районов. Во многих случаях, строгое применение этих правил не давало возможности построить церкви во многих городах и деревнях, населенных христианами, особенно в сельских районах Верхнего Египта.

sedmitza.ru