В Индонезии нашли старейшего мужчину библейского возраста

В Индонезии нашли мужчину, документы которого подтверждают, что ему 145 лет.

Это делает его самым старым мужчиной в мире, сообщает ТСН со ссылкой на Independent.

145-летний Мбах Гото родился 31 декабря 1870 года. По его словам, он готовился к смерти еще в 1992 году. Мужчина пережил всех своих братьев и сестер, четырех жен и детей.

Вместе с тем Мбах Гото сказал, что предпочитает умереть. Здоровье мужчины в плохом состоянии, он уже не может самостоятельно следить за гигиеной и есть. Также зрение мужчины недостаточно хорошо, чтобы смотреть телевизор, поэтому он слушает радио. Секретом долголетия Гото называет терпение.

Если независимые эксперты подтвердят подлинность документов Мбаха Гото, это сделает его самым старым когда-либо жившим человеком планеты. Сейчас этот титул принадлежит француженке Жанне Кальмен, которая ушла из жизни в возрасте 122 лет. Если же документы Гото не пройдут независимую проверку, мужчина не сможет попасть в книгу рекордов.

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