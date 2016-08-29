Американские ученые доказали: еженедельное посещение церкви снижает риск смерти на 20%

Ученые из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (США) утверждают, что еженедельное посещение церкви снижает риск смерти.

Об этом сообщил портал "Новости Ю".

Специалисты провели исследование, в котором изучили состояние здоровья и образ жизни более 92 тысяч человек, которые относились к различным религиозным конфессиям.

Согласно результатам эксперимента, те, кто посещал церковь довольно часто, сократили риск смерти на 20%, но этот факт совсем не влиял на показатели заболеваемости.

Для оценки влияния религиозности на смертность и заболеваемость ученые принимали во внимание факторы конфессиональной принадлежности, частоты посещения религиозных служб и состояние здоровья испытуемых. Специалисты считают, что посещение церкви способствует психо-эмоциональному спокойствию и способно улучшить качество жизни.