Госархив России впервые обнародовал 281 документов о расстреле Николая II и царской семьи (фото)

Среди документов, опубликованных на сайте ведомства, есть акт отречения царя от престола и телеграмма, в которой большевики запрашивают у Ленина разрешение расстрелять Николая II.

Всего обнародован 281 документ, среди которых:

- Акт отречения от престола;

- автобиография Якова Юровского, которого считают главным организатором расстрела царской семьи, поданная им в Комиссию по назначению персональных пенсий;

- телеграмма президиума Екатеринбургского областного совета рабоче-крестьянского правительства председателю Совнаркома Ленину и председателю ЦИК Свердлову.

Собраны они были в фондах самого Госархива, в Российском госархиве социально-политической истории, Российском госархиве новейшей истории, Архиве президента РФ, Пермском госархиве новейшей истории, Госархиве Свердловской области и Центре документации общественных организаций Свердловской области.

По материалам "Правмир".