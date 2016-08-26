Госархив России впервые обнародовал 281 документов о расстреле Николая II и царской семьи (фото)
Среди документов, опубликованных на сайте ведомства, есть акт отречения царя от престола и телеграмма, в которой большевики запрашивают у Ленина разрешение расстрелять Николая II.
Всего обнародован 281 документ, среди которых:
- Акт отречения от престола;
- автобиография Якова Юровского, которого считают главным организатором расстрела царской семьи, поданная им в Комиссию по назначению персональных пенсий;
- телеграмма президиума Екатеринбургского областного совета рабоче-крестьянского правительства председателю Совнаркома Ленину и председателю ЦИК Свердлову.
Собраны они были в фондах самого Госархива, в Российском госархиве социально-политической истории, Российском госархиве новейшей истории, Архиве президента РФ, Пермском госархиве новейшей истории, Госархиве Свердловской области и Центре документации общественных организаций Свердловской области.
По материалам "Правмир".