В Сан-Франциско из церкви похитили реликвию

Священную реликвию, почитаемую верующими как фрагмент Креста Господня, похитили неизвестные из церкви Св. Доминика в Сан-Франциско. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на телекомпанию ABC и на настоятеля собора Майкла Херли. Небольшой обломок дерева, который, предположительно, датируется 325 годом нашей эры, был заключен в ковчежец в форме креста.

«Мы утратили священную реликвию, - признал о. Херли в интервью телекомпании. - Мы испытываем тревогу и горечь».

В остекленной нише в церковной стене, где хранилась реликвия, осталась лишь старая восковая печать. Рядом с нишей сейчас появилось объявление с призывом к неизвестному злоумышленнику «найти силы в душе» и вернуть похищенное. При этом церковные власти обещают «не задавать никаких вопросов».

Тем временем, по данным телекомпании ABC, к расследованию обстоятельств хищения подключилась полиция Сан-Франциско. Дело осложняется тем, что в церкви не было системы видеонаблюдения, и представители полиции признают, что у них практически нет улик, которые бы помогли им раскрыть это преступление.