Британские звонари хотят сделать колокольный звон олимпийским видом спорта

Звонарство должно занять место в ряду олимпийских видов спорта, полагают британские звонари. Об этом сообщает CNLNews.

Звонарное дело требует напряжения сил, и продолжительный звон сопоставим с нагрузкой, испытываемой марафонцем на дистанции, считает член Центрального совета церковных звонарей Великобритании Кейт Флэйвел.

«Это умственное и физическое напряжение. Когда команда меняет вариации звонов, надо успеть сделать необходимые перестановки, — поясняет она. — Важно не сбиться с ритма и не выронить веревок».

Колокольный звон раздается в почти 50 тыс. храмов Соединенного королевства. На Британских островах насчитывается около 40 тыс. звонарей.

Колокола в Британии звонят со времен Средневековья. Тогда считалось, что издаваемые ими звуки отгоняют дьявола и успокаивают бури. После Реформации колокола стали фиксировать с помощью специальных механизмов, что позволяло сэкономить человеческие силы и время. В XVII веке колокольные звоны вошли в моду, стали организовываться даже соревнования звонарей.

Сегодня в Великобритании издаются тематические журналы и регулярно проходят соревнования между университетскими командами звонарей. Тем не менее основным местом практики в искусстве колокольного звона остаются храмы, собирающие людей на воскресные службы и венчания.