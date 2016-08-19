Сегодня в США состоится премьера фильма "Бен-Гур"

Сегодня, 19 августа, в США состоится премьера фильма «Бенг-Гур», новой версии популярного одноименного фильма 1959 года, сообщает христианский портал «Мир вам!».

Фильм снят кинокомпанией Paramount PicturesMGM и рассказывает историю потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику. Режиссером ремейка стал известный казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов, продюсеры – создатели мини-сериала «Библия» Рома Дауни и Марк Барнетт.

Исполнитель главной роли Джек Хьюстон в интервью Christian Post рассказал, что участие в съемках этого фильма было очень эмоциональным для него. Он совершенно по-новому увидел распятие Христа, понял смысл прощения.

«Прощение не подразумевает, что вы все контролируете, более того, оно дает возможность вещам происходить так, как они происходят», — отметил актер. Он подчеркнул, что прощение подразумевает возможность контролировать свои чувства в отношении других людей, стремиться понять их, а не рассуждать с позиции «все вокруг меня».

33-летний актер добавил, что прощение на самом деле – это тайна, трудная для понимания. Он отметил, что ненавистью и войнами движет месть, а прощение приносит мир, и если человек собирается мстить, то мести не будет конца.

Джек Хьюстон также заявил, что участие в съемках фильма «Бен-Гур» заставило его задуматься о жизни, и он считает, что эту историю должны узнать все, независимо от возраста.