На Ямайке будут развивать христианский туризм

Правительство Ямайки призвало к сотрудничеству лидеров ведущих христианских организаций с целью значительного увеличения в стране христианского туризма. Об этом сообщает информагентство CNLnews.

В 2011 году на Ямайку в порт Монте-Бей прибыл круизный лайнер с тремя тысячами пассажиров на борту. Это был «Круиз по причине» (Cruise with a Cause), в который отправились лидеры церквей и групп прославления из разных стран. Круиз был организован служением PraiseFest Ministries, на его проведение организаторы потратили около миллиарда ямайских долларов, которые попали в бюджет страны и были использованы для школ и больниц.

С тех пор чиновники провели множество встреч с лидерами церквей и служений, консультируясь по поводу разработки государственной политики христианского туризма. Власти уверены, что именно развитие христианского туризма может привести к значительному увеличению дохода в бюджет страны.

В пятницу, 12 августа, министр туризма Ямайки Эдмунд Бартлетт посетил 43-й Синод Моравской Церкви, который собрал представителей тридцати пяти стран в округе Сент-Джеймс на северо-западе Ямайки. Он отметил, что правительство намерено развивать инфраструктуру, чтобы намного большее количество христиан могло приезжать в страну, и поблагодарил верующих за сотрудничество. Он подчеркнул, что развитие этой «чрезвычайно важной области туризма» не только увеличит приток туристов в страну, но и значительно увеличит поступления в государственный бюджет, которые будут использовать в социальной сфере.