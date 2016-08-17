Архитектор из Германии создаст копию-миниатюру храма в Пальмире

Немецкий архитектор Дитер Келлен решил воссоздать в миниатюре одну из старейших достопримечательностей сирийского города Пальмира – храм Бэла, который разрушили боевики Исламского государства, сообщает bublbe.com.

По словам Келлена, этот проект очень важен для него в связи с трагическими событиями в Пальмире. Работая над копией храма, архитектор хотел передать символическую значимость этого памятника для мирового исторического и культурного наследия. Вследствие неблагоприятной ситуации в Сирии Дитеру не удалось лично посетить храм, посвященный местному верховному богу Баалу. Для создания миниатюры немец воспользовался советами известных археологов и историков.

Стоит отметить, что знаменитый храм построили в 32 году н.э. Сооружение сочетает в себе античную и восточную архитектурную практику. Например, именно планировку здания делали по образцу святынь Ближнего Востока, а фасады проектировались в римском и греческом стилях. Жители Пальмиры ассоциировали бога Баала с Зевсом.

Что касается Келлена, то в своих работах архитектор больше 30 лет использует пробковый материал. Среди его моделей внимание привлекают многочисленные копии античных памятников, музеев и других сооружений.