В Северной Корее чиновники конфискуют вещи с изображениями в форме креста

Коммунистическая Корея считается единственной страной в мире, которая более опасна для христиан, чем территории под властью террористического «Исламского государства». Но в последние месяцы давление на христиан в Северной Корее дополнительно усилилось.

Чиновники конфискуют вещи с изображениями в форме креста на таможнях и в магазинах,- сообщает Христианский портал КИРИОС со ссылкой на catholicby.

«Если таможенники конфискуют эти изделия, заявляя, что они похожи на крест, нам некуда жаловаться. Брелки или серьги с дизайном такой формы также забирают », - рассказал один из торговцев из провинции Хамген-Пукто.

Согласно сообщениям, которые приходят из страны, откуда очень трудно получить неофициальную информацию даже ученикам советуют осторожнее писать знак «+» при математических подсчетах - чтобы он не напоминал знак креста.

Считается, что сейчас в КНДР около 70 тысяч христиан находятся в концентрационных лагерях за свою веру. Те, кто сохранил веру, рискуют стать жертвами пыток и жестоких наказаний - от заключения до смерти.

При этом официально в КНДР объявлено, как ранее и в СССР, свобода религии. И в столице - единственном месте на страну с 24-миллионным населением - открыты две христианские церкви. Считается, что эти две церкви существуют только для пропагандистских целей. Одно из этих зданий называется «католической», однако не имеет никакого отношения к Католической Церкви.

В КНДР сохраняет власть так называемая династия Кимов - потомков лидера корейских коммунистов Ким Ир Сена, который создал тоталитарный культ своей личности.

Атеистический режим, который широко использует террор, при этом пропагандирует почти неоязескую веру в сверхчеловеческие способности своих «вождей». Ким Ир Сен после своей смерти в 1994 году был объявлен «вечным президентом». Все корейцы в КНДР обязаны носить значки с его портретом.