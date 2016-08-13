В Нью-Йорке открывается выставка православных икон

Более 50 православных икон и богослужебных предметов будут демонстрироваться с 12 августа по 23 сентября в Нью-Йорке.

Выставка будет проходить в "Cogar Gallery" при "Herkimer County Community College". На ней представят предметы из коллекции Фонда русской истории и Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (духовного центра Русской Православной Церкви за границей), сообщает пресс-служба РПЦЗ.

Посетителей познакомят с православной традицией иконописи, символизмом икон и их ролью в православном богослужении. Особое внимание будет уделено деятельности иконописцев Свято-Троицкого монастыря, где иконопись практикуется на протяжении десятилетий.

На выставке представят иконы различных школ и техник: написанные яичной темперой, литые, резные из дерева, на перламутре, с росписью по эмали, гравированные на серебре, вышитые на специальной канве. Будут представлены иконы, изображенные на облачении священнослужителей, церковной утвари, Евангелиях и крестах.

sedmitza.ru