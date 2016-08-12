Сербские археологи расшифровывают заклинания, найденные в захоронениях, которым более 2 тысяч лет (фото)

Сербские археологи пытаются расшифровать магические заклинания, выгравированные на золотых и серебряных листах, которые были найдены в захоронениях возрастом около 2 тысяч лет, пишет The Guardian.

"Алфавит греческий; нам понятно, почему именно так. Однако сами слова (заклинаний) являются арамейскими (язык, который был распространен в тот период на Ближнем Востоке — ред.), что является загадкой", — приводит издание слова главного археолога Миромира Корача.

Свитки с заклинаниями были помещены в небольшие амулеты. Ученые считают, что заклинания служили для призыва божественных сил в загробном мире.

Захоронение было обнаружено возле угольной электростанции в Костолаце, на северо-востоке Сербии. Ранее на месте села располагался древнеримский город Виминациум.

"Мы можем прочесть имена нескольких демонов, в которых верили жители территорий современной Сирии", — сказал археолог Илия Данкович.

Он отметил, что подобные амулеты обычно клали рядом с людьми, которые умерли насильственной смертью. Согласно убеждениям того времени, как пояснил Данкович, "душам таких людей требовалось больше времени для того, чтобы найти прибежище и поэтому у них было больше шансов встретить по пути божеств и демонов, чтобы передать им просьбы живых людей".

РИА Новости