В Белорусси изучат ДНК останков, которые предположительно являются мощами святого

Сенсацией завершились раскопки в одном из самых древних оплотов православия Беларуси - легендарном Лавришевском монастыре. В сводах Свято-Успенской церкви XVIII столетия найдена ранее неизвестная крипта - культовое помещение, которое служило для поклонения каким-то священным останкам. О святости речь пока не идет. Решение должны принимать духовные лица, сообщает tvr.by.

Версия, что церковь была построена в качества мавзолея для мощей, возникла несколько лет назад. Раскопки на месте мужского монастыря в Лавришеве ведутся на протяжении шести сезонов. В этом году копали у самой церкви. Искали и церковные своды. Из трех известных существовал только один. Сейчас нашли второй. Он было засыпан землей. Вывезли тонны грунта и открыли неизвестную крипту, где находились два каменных саркофага.

Останки отправили на антропологическую экспертизу в Академию наук Беларуси. Ученые определили возраст людей: один подросток лет 12 (плюс-минус два с половиной года), мужчина, не моложе 25 лет, и человек почтенного возраста - от 60 и старше. Останки последнего и вызвали наибольший интерес духовного и научного мира. Их отправили на радиоуглеродный анализ, который определил возраст захоронения - не менее 500 лет.

По версии историков, крипта была засыпана в ХІХ столетии, но именно это обстоятельство и поспособствовало тому, что саркофаги сохранились до наших дней. После проведения разных экспертиз древние останки вернутся на историческое место. А в крипте проведут ремонт, сделают вход, чтобы попасть туда смогли и верующие.

Ученые и священники не исключают версию, что найдены мощи первого игумена - Елисея. Однако гипотезу нужно подтвердить. Одной духовной интуиции недостаточно. Она должна подкрепляться научными фактами.

Будет сделан ионный анализ останков и экспертиза ДНК. Громких заявлений без серьезной научной базы археологи не делают. В сентябре ученые планируют экспедицию по поиску третьего известного, но не выявленного подвала.