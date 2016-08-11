Спортсмены-христиане рассказали, почему принимают участие в Олимпиаде

Известно, что количество христианских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, значительно увеличилось, предлагаем высказывания семи молодых людей, которые высоко держат свои национальные флаги. Об этом сообщает Христианский портал КИРИОС со ссылкой на catholicby.

Дэвид Боудзиа, 27-летний американский ныряльщик, завоевавший золотую медаль на прошлой Олимпиаде, католик: «Перед каждым соревнованием слушаю одну и ту же песню и молитву. Я подхожу к соревнованиям и религиозным практикам одинаково. Я нахожу мир, когда делаю эти вещи, делаю их для Бога и Его славы».

Симон Байлз - американская гимнастка, трехкратная чемпионка мира: «Моя мама дала мне в храме четки. Обычно я не молюсь на них перед соревнованиями, я молюсь как всегда, но беру их с собой на всякий случай ».

Новак Джокович, сербский теннисист, первая ракетка мира по версии АТР, православный: «Я верю в Бога и молюсь каждый день».

Кейці Ледецки - пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка: «Католическая вера для меня очень важна, всегда была и будет такой. Это часть моей личности, и моя вера приносит мне покой, помогает объективно смотреть на мир. Я произношу молитву или две перед заплывом. "Радуйся, Мария" - очень хорошая молитва, и она успокаивает меня ».

Хуан-Мартин дель Потро - аргентинский теннисист - о встрече с Папой Франциском в 2013 году: «Это был для меня значимый момент, возможно, самый важный в жизни. Все знают, что я католик, и это была фантастическая возможность разговаривать с ним ».

Усэйн Болт - спринтер из Ямайки, многократный золотой медалист на олимпиадах и чемпионатах мира, католик: «Я верю Библии, ценю Христа ... С Богом все возможно».

Гэбби Дуглас - американская гимнастка, чемпионка 2012 года в индивидуальном зачете: «Бог дал мне этот прекрасный талант, поэтому я хочу участвовать и прославить Его».