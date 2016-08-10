На Таманском полуострове обнаружена стела с надписью от имени персидского царя Дария I

В Фанагории на Таманском полуострове обнаружены стела V века до н. э. с надписью от имени персидского царя Дария I и остатки древнейших городских стен. По словам специалистов, это археологическая сенсация мирового значения, сообщает Моя планета.

«Находка стелы с "царской надписью", выполненной от имени Дария I и, очевидно, посвященной подавлению Ионийского восстания, — это, без преувеличения, научная сенсация мирового значения.

Обнаружение подобного артефакта в Фанагории вписывает этот древний город в контекст одного из самых масштабных событий древней истории, имевшего далеко идущие последствия, как для греков, так и для персов, дает возможность проследить связи этой колонии с другими частями греческого мира, проанализировать ее значение для продвижения цивилизации эллинов на побережье Черного моря», — говорит Владимир Кузнецов, директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория».

В ходе продолжающихся раскопок на территории Верхнего города (акрополя, или центра города) Фанагории обнаружен большой фрагмент мраморной плиты (стелы) с надписью, сделанной от имени персидского царя Дария I (550–486 годы до н. э.). Артефакт найден в ходе очередного полевого сезона Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Института археологии РАН.

Надпись на обнаруженном фрагменте стелы сделана на древнеперсидском языке клинописью, использовавшейся только персидским царем. По оценкам ученых, на стеле сохранилось около 10–15% сообщения. Тем не менее, расшифрованные части надписи прямо указывают на то, что она сделана от имени известного персидского царя Дария I. Этому не противоречит и контекст находки ‒ стела обнаружена в слоях, которые можно предварительно отнести к первой половине V века до н. э. Отметим, что большинство известных на сегодня (около 200) царских клинописных документов были обнаружены в Персеполе (Персеполисе), столице древнеперсидского царства.

В настоящее время стела находится в реставрационной лаборатории научно-культурного центра «Фанагория». Ее изучение и более тщательная датировка будут продолжены. В будущем этот значимый артефакт займет свое достойное место в экспозиции созданного здесь государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория».