Минздрав США призвал разрешить скрещивание клеток человека и животных

Минздрав США предложил разрешить эксперименты по скрещиванию человеческих стволовых клеток с эмбрионами животных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health, NIH). По мнению представителей NIH, подобные эксперименты позволят выработать новые пути для борьбы с такими болезнями, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

По словам ученых, изменение мозга животных путем введения человеческих клеток может помочь справиться с некоторыми неизлечимыми в настоящий момент заболеваниями. Начиная с сентября 2015 года американским ученым было запрещено получать финансирование от Национальных институтов здравоохранения США на исследования, в которых стволовые клетки людей добавлялись бы в эмбрионы животных.

На химерах можно тестировать новые препараты, а даже выращивать у них органы для трансплантации. Но эксперименты вызывают этические вопросы, именно с ними связано введение моратория на финансирование правительством США. Однако сейчас Минздрав США все же предлагает снять мораторий, продолжать исследования и организует общественное обсуждение по этому вопросу.

Сейчас такие эксперименты проводятся только в частных лабораториях на частные деньги. В результате подобных экспериментов возникает химерный организм, состоящий из человеческих и животных тканей. Заявки на исследования, однако, будут проходить дополнительные этические экспертизы. Добавлять человеческие стволовые клетки к эмбрионам животных можно будет только на определенных ранних стадиях развития, а исследования, в результате которых у животных могут появиться человеческие репродуктивные клетки, по-прежнему будут запрещены. Для контроля за исследованиями будет создан специальный комитет.

Есть несколько основных причин, почему изначально был наложен мораторий на подобные исследования. По мнению ряда ученых, в будущем могут появиться животные с мозгом человека или человеческие организмы с мозгом животных, что создаст морально-этические проблемы, поскольку у многих появится желание использовать такие организмы для пересадки органов. В заявлении NIH в связи с этим подчеркивается, что нельзя допустить, например, внедрения определенных типов человеческих клеток в приматов — обезьян и шимпанзе, поскольку такие животные очень тесно связаны с человеком.

Национальные институты здоровья — ведущее правительственное учреждение, ответственное за разработки в области медицины.