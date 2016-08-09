Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Синода в Афинах

Злоумышленники в ночь на понедельник напали на здание Священного Синода Элладской Православной Церкви в Афинах. Они забросали здание десятью бутылками с коктейлями Молотова. Повреждены припаркованные автомобили, сообщает греческое агентство церковных новостей "Ромфеа". Пожарные потушили возгорание. "Мы желаем, чтобы Господь простил преступников", - говорится в заявлении Синода Элладской Церкви. sedmitza.ru

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