Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Синода в Афинах
14:05, 09 августа 2016Мир
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Фото img.112.agency
Злоумышленники в ночь на понедельник напали на здание Священного Синода Элладской Православной Церкви в Афинах.
Они забросали здание десятью бутылками с коктейлями Молотова. Повреждены припаркованные автомобили, сообщает греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".
Пожарные потушили возгорание.
"Мы желаем, чтобы Господь простил преступников", - говорится в заявлении Синода Элладской Церкви.
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