Чрезвычайный Юбилей Милосердия в обеих Америках состоится в конце августа

«Неудержимый ветер святости пронесется во время чрезвычайного Юбилея Милосердия в обеих Америках», – эти слова Папы Франциска, сказанные во время посещения Североамериканской Коллегии в Риме, стали темой главніх торжеств Святой Церкви Латинской Америки и Карибского региона, которые будут проходить с 27 по 30 августа в столице Колумбии городе Богота, сообщает Голос на украинском.

В мероприятиях, которые организуют Совет Епископатов Латинской Америки и Карибского Региона (CELAM) вместе с Папской Комиссией по делам Латинской Америки, примут участие епископы, высшие монашеские настоятели, священники, миряне и представители благотворительных организаций из всех 22-х стран региона. Кроме того, ожидаются представители Апостольской Столицы и делегаты из Канады и США.

Задача инициативы, как читаем в коммюнике Совета Епископатов Латинской Америки, превратить «дух милосердия», который вдохновляет этот юбилейный год, в конкретную помощь, прежде всего, всем тем, которые по словам Папы Франциска находятся на «экзистенциальных перифериях». «Папа призывает и побуждает нас позаботиться о том, чтобы милосердие не оставалось лишь посланием на словах, но чтобы превращалось в конкретные дела помощи наиболее нуждающимся», – отмечает в видеопослании по случаю презентации торжеств епископ Хуан Эспиноса Хименес, Генеральный Секретарь CELAM.

Об этом будет идти речь во время Конгресса в Боготе, который продлится три дня, в рамках которых состоится размышление над даром и делами милосердия. Однако, это не ограничится только теорией. Участники конгресса посетят самые бедные кварталы колумбийской столицы, где смогут воочию увидеть милосердие, внедряемое в жизнь различными харитативними структурами местной Церкви в пользу детей, бездомных, заключенных и больных. Очевидно, что предусмотрены также отпущения богослужений.

В своем видеопослании епископ Эспиноса Хименес призывает все латиноамериканские епархии, приходы и церковные общины духовно объединиться с этим мероприятием как молитвой, так и посещая места общественного исключения и потребностей, где существует необходимость действенного милосердия. «Дар милосердия, – сказал он, – должен оставаться в центре деятельности нашей Церкви, а потому просим прожить этот период благодати, как возможность для личного, пастырского и миссионерского обращения в Церкви, а также как время служения людям».