Император Японии хочет уйти в отставку

Японский император Акихито выступил с видеообращением, в котором выразил обеспокоенность относительно того, что ему может быть сложно выполнять обязанности в полной мере из-за возраста, сообщает Радио Свобода.

В своем выступлении 8 августа 82-летний монарх непосредственно не говорил об отречении от власти. Он заявил о необходимости рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать процесс преемственности в императорской семье более гладким.

В прошлом месяце телеканал NHK сообщил, что Акихито, который перенес операцию на сердце и прошел лечение от рака простаты, хотел уйти в отставку в течение уже нескольких лет, то есть сделать шаг, который стал бы беспрецедентным в современной Японии и которого не предусматривают никакие юридические процедуры.

Император Японии, который некогда считался божественной фигурой, в действующей конституции страны определяется как «символ государства и единства народа» и не имеет никакой политической власти, осуществляя чисто церемониальные функции. Также император является главой традиционной религии синто.